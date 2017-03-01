印度2月黄金进口骤增逾82% 受益于累积需求释放及零售需求--GFMS

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累

在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。