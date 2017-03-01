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国际财经 | 2017年 3月 1日 星期三 17:03 BJT

印度2月黄金进口骤增逾82% 受益于累积需求释放及零售需求--GFMS

路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。

印度是全球第二大黄金消费国，其黄金进口增加将提振目前在三个半月高位附近交投的金价，但可能扩大该国贸易逆差。

“现金短缺缓解下，积蓄的需求得到释放，加之婚礼相关买需都刺激了2月进口，”GFMS资深分析师Sudheesh Nambiath表示。

印度东部城市加尔各答(Kolkata)的一位珠宝商Bachhraj Bamalwa称，今年2月零售需求改善，因婚礼季到来，而且现金供应回归正常。

但3月进口或许会下滑，因近期金价涨势已开始削弱买家兴趣。

“消费者艰难地因应上涨的金价。他们预计价格将出现修正，从而推迟购金，”加尔各答批发商JJ Gold House的所有者Harshad Ajmera称。

图表：印度黄金市场tmsnrt.rs/2b1Tl6J (完)

(编译 许娜；审校 刘秀红)

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