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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 10日 星期五 14:25 BJT

印度将推进黄金货币化 目标锁定寺庙金库

印度是全球最大的黄金消费国，该国寺庙长期以来积累了价值以十亿美元计的珠宝、金条和金币，这些财富秘密存储在或古老、或现代的金库里。印度总理莫迪希望利用寺庙的庞大黄金储备，来改变印度长期贸易失衡的局面。莫迪政府计划在5月出台措施，鼓励寺庙将黄金存在银行，换取利息。路透
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