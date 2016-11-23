印度本季度废金供应可能减半 因现金短缺且金价下跌

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透孟买11月22日 - 全球第二大黄金消费国--印度当前季度的废金供应可能减半，因现金短缺以及金价下滑，使得消费者很难卖出手中的黄金。
废金供应减少，可能会迫使印度增加进口。这将会对全球金价构成支持。金价目前接近五个半月以来的最低水平。
“在12月季度，由于现金短缺和金价下跌，废金供应可能减少50-60%,”汤森路透GFMS资深分析师Sudheesh Nambiath称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。