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国际财经 | 2016年 11月 23日 星期三 14:12 BJT

印度本季度废金供应可能减半 因现金短缺且金价下跌

路透孟买11月22日 - 全球第二大黄金消费国--印度当前季度的废金供应可能减半，因现金短缺以及金价下滑，使得消费者很难卖出手中的黄金。

废金供应减少，可能会迫使印度增加进口。这将会对全球金价构成支持。金价目前接近五个半月以来的最低水平。

“在12月季度，由于现金短缺和金价下跌，废金供应可能减少50-60%,”汤森路透GFMS资深分析师Sudheesh Nambiath称。(完)

(编译 侯雪苹；审校 张涛)

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