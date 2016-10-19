印度黄金交易九个月以来首现升水 因珠宝及经销商加速购买

路透孟买10月19日 - 印度市场黄金价格周三转为升水，为九个月以来首次，因为该国珠宝及经销商赶在主要节日前加速购买。印度为全球第二大黄金消费国。

全印度珠宝和金饰贸易委员会主席Bachhraj Bamalwa称，经销商的要价比官方国内价格每盎司高出2美元，这是1月中旬以来见到的首次升水。

通常情况下，黄金进口商收取升水，是为了降低汇率及价格波动带来的风险。(完)