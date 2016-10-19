印度黄金交易九个月以来首现升水 因珠宝及经销商加速购买

金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透孟买10月19日 - 印度市场黄金价格周三转为升水，为九个月以来首次，因为该国珠宝及经销商赶在主要节日前加速购买。印度为全球第二大黄金消费国。
全印度珠宝和金饰贸易委员会主席Bachhraj Bamalwa称，经销商的要价比官方国内价格每盎司高出2美元，这是1月中旬以来见到的首次升水。
通常情况下，黄金进口商收取升水，是为了降低汇率及价格波动带来的风险。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom 等百货店的担忧加重。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。