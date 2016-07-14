金价急升重创印度消费者买气 旧金回收业务火热

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透孟买7月14日 - 孟买Zaveri市集的高级珠宝店门可罗雀，但收购废金商人Jitendra Jain则是生意火爆。
“因为金价涨了，我决定卖掉很久没用的旧珠宝，”家庭主妇Sima Singh说道。她在Jain的小店门口排队等了将近一小时，要卖掉20年前买的金手环。
随着印度当地金价触及近三年高位，过去几周，数以千计的印度民众纷纷卖掉手头金饰。如果这股售金热潮继续下去，将是印度政府所乐见的。印度政府过去一直呼吁民众将闲置的黄金回收再利用，以减少昂贵的黄金进口。印度是全球第二大黄金消费国。
汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)资料显示，过去几个月对新黄金的需求极为疲弱，印度1-6月的黄金进口量较上年同期腰斩，降至200吨。
全印珠宝饰品贸易联合会总监Bachhraj Bamalwa表示，如果金价维持在目前水准附近，全年黄金进口量可能降至600吨。
虽然这意味着下半年需求预计上升，但仍将是2003年以来最低的年度进口量。下半年将是节日和婚礼旺季。
去年印度进口了大约904.5吨黄金，当年全球现货金价XAU=下跌逾10%。
今年迄今，全球金价上涨了25%，此前三年则下跌了36%。英国公投退欧带来经济不确定性，最近几周刺激了黄金涨势。
但是，对于金价可能再度走低的担忧，正在促使消费者卖出并了结获利。
“2013年以来的价格修正改变了人们的看法，”孟买交易商RiddiSiddhi Bullions的主管Mukesh Kothari表示，“以前消费者以为金价将会上涨且只能上涨。现在他们则意识到，金价可能修正，他们应该在合适的时候入市。”(完)
(编译 蔡美珍/张涛；审校 王洋)
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