特写：印度将推进黄金货币化 目标锁定寺庙金库

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Meenakshi Sharma/Krishna N. Das

路透孟买/新德里4月10日 - 位于孟买的印度教寺庙Shree Siddhivinayak供奉象头神，这座已有约两个世纪历史的寺庙布满了闭路摄像头，有65名安全人员守卫。

这是印度最具财力的寺庙之一，积聚了信徒进贡的大量黄金，其金库安保严密。

印度是全球最大的黄金消费国，该国寺庙长期以来积累了价值以十亿美元计的珠宝、金条和金币，这些财富秘密存储在或古老、或现代的金库里。

印度总理莫迪希望利用寺庙的庞大黄金储备，来改变印度长期贸易失衡的局面。印度寺庙的黄金储备估计达到3,000吨左右，相当于美国国家金库诺克斯堡（Fort Knox）黄金储备的逾三分之二。

莫迪政府计划在5月出台措施，鼓励寺庙将黄金存在银行，换取利息。

政府将把收到的黄金熔化，贷给珠宝商，以满足对黄金的旺盛需求，并降低对进口黄金的依赖。在截至2013年3月的年度中，印度贸易逆差约有28%源自黄金进口。

政府和行业消息人士称，若寺庙决定配合政府的计划，印度每年的黄金进口量可望削减四分之一。

Siddhivinayak寺庙信托主席Narendra Murari Rane说：“如果政策对我们有利、安全并且能有不错的收益，我们乐意将黄金存在国有银行。”

但一些印度教教徒则不愿意他们的黄金供奉被熔化。

孟买一名黄金商人称，寺庙利用进贡给神的黄金获取收益是一种罪恶。他和他的父亲向Siddhivinayak以及其他寺庙共进贡了约200公斤黄金。

这名52岁的商人说：“我（的黄金）是敬献给神的，不是给哪个寺庙信托的。”

莫迪还希望说服印度民众把家里存着的黄金拿出来，印度家庭持有的珠宝和其他形式的黄金估计有1.7万吨。

但要说服印度民众打破传统、把代代相传的黄金拿出来，可能非常困难，印度民众对金融机构不太信任。

莫迪计划的关键在于，究竟为黄金储蓄提供多高的利息。

印度在1999年就推出过类似的黄金货币化项目，但收效不大，一定程度上是由于寺庙方面认为黄金储蓄的利息太低。

基于该项目，印度最大银行--印度国家银行（SBI） 提供的利率仅0.75-1%，迄今仅吸纳到15吨黄金储蓄。

Siddhivinayak以及Shri Saibaba Sansthan寺庙的人士称，期望新计划提供的利率要比当初高得多，只有这样才会考虑参与。Siddhivinayak寺庙的信托主席Rane称期望黄金储蓄的利率至少5%。

若黄金货币化计划能取得成功，可能有助于印度削减贸易逆差。

如果印度能减少黄金进口，将对金价形成打压，这有助于降低印度进口开支。

但黄金货币化计划若成功，也可能对印度政府构成潜在风险，譬如万一金价扬升，黄金储户同时决定提取黄金。

贵金属咨询公司GFMS的分析师Sudheesh Nambiath说：“新的黄金货币化计划会规定一个锁定期。（如果寺庙提取了黄金，）银行得随后进口黄金来补充储备。”（完）