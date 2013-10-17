印度哲人梦到黄金宝藏 政府组织开挖

路透新德里10月15日（记者 Shyamantha Asokan） - 印度一个村庄的哲人梦到一个被毁宫殿内埋藏着1,000吨黄金，并将此事写信告知了中央银行，印度政府于是发起了寻宝行动。

印度考古调查局派出考古队伍前往北方邦的Daundia Khera村。印度首席考古学家Praveen Kumar Mishra对路透表示，他们将于周五开始挖掘。

瑜伽大师Shobhan Sarkar称，他梦到的黄金属于19世纪的国王Rao Ram Bux Singh。他希望政府获得这些黄金，帮助印度从经济危机中复苏。

“当我意识到印度经济将崩溃的时候，我哭了。”Sarkar对《今日邮报》（Mail Today）称。他还表示，去世国王的灵魂在宫殿漫游，要求黄金被挖出。“这是为国家隐藏的一笔财富。”

考古学家们打算在宫殿旁挖掘两个100平方米的大坑。Mishra警告称，没有任何证据显示Daundia Khera村地下有任何财富。

“我们仍在寻找确切地点，并确定是否有财富。我们往往只发现陶瓷和金属制品，比如农业工具或厨具。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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