更正：2013年中印两国黄金需求或均达创纪录的1000吨--WGC

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8703元附近
路透上海4月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8703元附近，较上日升值约237点。
(更正第五段译文错误，“将黄金进口税提高了三倍”更正为“三次提高了黄金进口税”)
路透新加坡/孟买8月15日(记者 A. Ananthalakshmi/Siddesh Mayenkar) - 世界黄金协会(WGC)表示，印度的黄金需求今年可能会达到创纪录的1,000吨，因消费者今年下半年买兴旺盛。这或许会破坏印度控制黄金进口和贸易赤字的努力。
WGC表示，中国2013年的黄金需求可能也会飙升至创纪录的1,000吨。中国今年有望取代印度成全球最大黄金消费国。
印度强大的实货买需约占全球实货需求的近60%，将有助于推升黄金价格。在连续12年价格上涨后，黄金价格今年迄今已下跌约20%。
WGC周四在其季度报告中称，消费者的买需迄今尚不足以抵消今年黄金价格的急剧下降。
印度8个月中三次提高了黄金进口税。该国希望今年的黄金进口低于850吨。印度本周三禁止购买海外金条和金币，以控制美元支出。
但印度黄金买需的反弹抵消了政府控制黄金进口的努力。印度黄金需求6月曾有下滑，但随即在7月复苏。
世界黄金协会(WGC)印度办公处主管Somasundaram PR表示：“我们看到黄金需求强劲。一旦雨季结束，农村地区的收入将会增加，这将会对黄金需求造成自身影响。”
Somasundaram表示：“第四季度的10月份和11月份还有很多的婚礼和节日。”他估计中印两国全年的黄金需求均在900吨-1,000吨之间。
他说，如果触及这一范围的上端，两国都将实现创纪录的年度黄金消费。
印度的农村人口占到该国黄金约60%的需求。黄金是印度新娘的重要嫁妆，也被认为是宗教节日中一份吉祥的礼物或祭祀用品。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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