印度总统称莫迪政府将进行经济改革

路透新德里6月9日 - 印度总统慕克吉(Pranab Mukherjee)周一在国会讲话中指出，印度新政府将进行经济改革，改革议程中预计将推出一般消费税、鼓励外国投资并加快重大商业项目的批准。

印度总统慕克吉对当选议员称，总理莫迪领导下的政府将“积极推进”对国有煤炭业的改革，以吸引民间投资。

莫迪政府亦承诺每个印度家庭在2022年前拥有不间断电力供应的良好住宅。

慕克吉称，印度通胀继续处于“不可接受的”水平；国家将提供可预测的、公平的和稳定的政策环境。

他还称，印度新政府将促进劳动密集型制造、旅游业发展以促进就业；政府将制订基础设施开发计划，包括高速铁路、公路和机场。

总统还称，印度新政府将积极与中国等邻国接触。(完)

(编译 石冠兰; 审校 于春红)

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