印度瑜伽大师参加反腐抗议时被捕

路透新德里8月13日电（记者 Satarupa Bhattacharjya）---印度知名瑜伽大师兰德福（Baba Ramdev）周一在国会附近参加反腐抗议时被捕。

兰德福在抗议时呼吁政治变革，之後被警方带到一辆停着的巴士上。

“将国大党赶下台，拯救国家，”他在下午举行的散步“抗议”开始时说。数千名支持者参加了抗议，反对派领导人纷纷涌到他的身旁。

一名国会发言人将这次集会称为政治花招。

去年，兰德福因腐败指控在夜间突袭中被捕，此事激起支持者的愤怒，他们称此举含有政治动机。

据总理办公室一位官员称，在周一的集会上，兰德福尽量避免对抗，还对警方说他希望被法庭和平逮捕。

德里警方发言人告诉路透：“我们为兰德福的抗议部署了充足的安保措施，一切应当都在控制中。”但他拒绝对兰德福参加抗议是否寻求警方批准置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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