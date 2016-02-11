全球市场动荡中印度成长依然强劲--印度官员

路透新德里2月11日 - 印度财政部一位高层官员周四称，尽管全球金融市场动荡，但该国经济成长依然强劲；他并重申截至3月止的年度印度经济料增长7.6%的官方预估。

“全球处于动荡。”经济事务秘书Shaktikanta Das在一项新闻简报会表示。那将为2月29日的年度预算奠定基础。

Das称印度经济增长“强劲”，并表示经济受制造业推动。(完)