全球市场动荡中印度成长依然强劲--印度官员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透新德里2月11日 - 印度财政部一位高层官员周四称，尽管全球金融市场动荡，但该国经济成长依然强劲；他并重申截至3月止的年度印度经济料增长7.6%的官方预估。
“全球处于动荡。”经济事务秘书Shaktikanta Das在一项新闻简报会表示。那将为2月29日的年度预算奠定基础。
Das称印度经济增长“强劲”，并表示经济受制造业推动。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。