印度甲流病毒基因是否突变 美印科学家各执一词

路透新德里3月13日 （记者 Aditya Kalra） - 印度不认同美国科学家对印度甲型H1N1流感病毒的研究发现，并拒绝了美国科学家对印度当局在疫情监控方面的关切。

美国科学家称，甲型H1N1流感病毒在印度发生了更加致命的突变。

该型甲流今年在印度已经造成1,500人死亡，而2014年死亡人数为218人。印度称，现在的甲型H1N1流感毒与2009-2010年引起全球大爆发并造成284,000人死亡的病毒相同。

麻省理工学院的研究人员周三在一篇文章中称，过去两年里储存在公共数据库里的两种印度甲型H1N1流感病毒的基因信息显示，病毒已发生更为致命的突变。

但印度国家病毒研究院（National Institute of Virology）在周四晚的一份声明中称，麻省理工学院的研究结果是“不正确的”。

“我们发现，这篇文章分析的病毒以及原始的H1N1病毒的序列数据，并未显示有任何这些突变。”

该研究院还称，美国科学家分析的病毒株与现在的病毒爆发没有关联。

麻省理工学院的研究人员呼吁对疫情进行更严密的监控，以确认印度的甲型H1N1流感病毒是否发生了突变。

针对记者就麻省理工学院上述文章的置评请求，印度卫生部官员并未立即作出答复。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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