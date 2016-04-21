热浪恐导致印度逾100人死亡

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透印度布巴内斯瓦尔/巴基斯坦卡拉奇4月21日（记者 Jatindra Dash/Syed Raza Hassan） - 印度政府官员们周四称，热浪恐导致印度超过100人死亡，学校被迫关闭，建筑等户外活动暂停。
其邻国巴基斯坦政府一名官员表示，计划设立500个反应中心，如果有热浪警报发布，将为人们提供避难所和凉水。巴基斯坦遭遇十数年来最为酷热难耐的气候，目前尚无热浪导致人员死亡的报告。
印度最热的月份是5月和6月，但一些邦的气温已经超过了40摄氏度，迫使当局采取紧急措施。
官员们称，在南部的特伦甘纳邦，45人死于热浪；安德拉邦有17人死亡。旁边的奥里萨邦预计约有43人死亡，但那里一名官员称正在对每个死者进行调查。
印度气象局官员Y.K. Reddy表示，特伦甘纳邦出现了至少2006年以来最高的4月温度。
Reddy指出，担心特伦甘纳邦死亡人数增加，印度气象局正在发布热浪警报，建议人们待在室内。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。