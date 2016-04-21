版本:
中国
气候环境 | 2016年 4月 21日 星期四 18:08 BJT

热浪恐导致印度逾100人死亡

路透印度布巴内斯瓦尔/巴基斯坦卡拉奇4月21日（记者 Jatindra Dash/Syed Raza Hassan） - 印度政府官员们周四称，热浪恐导致印度超过100人死亡，学校被迫关闭，建筑等户外活动暂停。

其邻国巴基斯坦政府一名官员表示，计划设立500个反应中心，如果有热浪警报发布，将为人们提供避难所和凉水。巴基斯坦遭遇十数年来最为酷热难耐的气候，目前尚无热浪导致人员死亡的报告。

印度最热的月份是5月和6月，但一些邦的气温已经超过了40摄氏度，迫使当局采取紧急措施。

官员们称，在南部的特伦甘纳邦，45人死于热浪；安德拉邦有17人死亡。旁边的奥里萨邦预计约有43人死亡，但那里一名官员称正在对每个死者进行调查。

印度气象局官员Y.K. Reddy表示，特伦甘纳邦出现了至少2006年以来最高的4月温度。

Reddy指出，担心特伦甘纳邦死亡人数增加，印度气象局正在发布热浪警报，建议人们待在室内。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

更多 气候环境

热门文章

编辑推荐

文章推荐