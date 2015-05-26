酷热天气肆虐印度 已致500多人死亡

汤森路透基金会新德里5月25日 - 官员们称，印度南部和北部的部分地区气温飙升，极端热浪肆虐，已造成逾500人死亡，本周热浪或将持续。

印度最热的所在是北方邦的阿拉哈巴德市，该市周日气温升至47.7摄氏度（华氏117.8度），而首都新德里的气温创下了43.5摄氏度的记录高位（华氏110.3度）。

官员们称，在539名记录在案的死者中，大多数是安得拉邦和泰伦加纳邦的建筑工人、老人或者无家可归者，但北方邦、奥里萨邦和西孟加拉邦也有一些人因高温死亡。

印度气象部门已向受热浪影响的地区发布红色警报，称热浪可能还会持续数日。

安得拉邦灾害管理部门的负责人K. Dhananjaya Reddy称，该邦过去三天有325人死于中暑或者脱水。

“我们建议民众在早上10点和下午4点之间停止工作，”Reddy说道。“我们已在不同地方，尤其是在城区开启分发饮水和酸牛奶的中心。”

他表示，政府已取消所有医生的假期，因医院的中暑病人暴增，并称死者家属将获得10万卢比（1,575美元）的补偿。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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