印度最高法院勒令三星电子董事长六周内到印出庭

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透新德里/首尔4月2日 -关于一项已经争讼十年之久的官司，印度最高法院已经勒令三星电子(005930.KS)董事长李健熙在六周内到地方法院出庭，以避免遭到逮捕。诉讼内容为三星与一供应商间的140万美元款项争议。
根据法院网站公告，关于新德里附近Ghaziabad地方法院对李健熙发出的逮捕令，两名法官周一裁定六周后执行。
最高法院法官裁决内容显示，在请求地方法院保释及豁免于进一步聆讯之前，李健熙必须先出庭。
三星电子发出一份声明稿指出，李健熙与本案无关，本案是与迪拜子公司遭遇“数百万美元诈欺行为”有关。三星不愿评论李健熙是否会出庭。
三星电子称，“这毫无理由，更没有证据支持对董事长的指控。我们相信印度法院将会还给董事长清白，并伸张正义。”
最高法院是在李健熙进行上诉后做出上述裁决。印度当地媒体报导称，李健熙曾寻求不要让进入刑事诉讼程序。最高法院驳回了他的请求。
法院文件显示，这起诉讼可以回溯至2001-2002年间，当时一家印度公司JCE Consultancy与Sky Impex Ltd签订一项协议，而Sky Impex将其货物转运给位于迪拜的Samsung Gulf Electronics。
JCE Consultancy于2005年提出刑事诉讼，称其未收到货款，同时将上述三星旗下公司及李健熙列为被告。(完)
(编译 张明钧; 审校 侯向明)
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