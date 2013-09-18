印度政府上调金饰进口税 黄金进口税不变

路透新德里9月17日 - 印度周二将金饰进口关税从10%上调至15%，主要目的是在进一步保护国内珠宝产业，而非阻止从海外购买以缩窄经常账赤字。

印度维持黄金进口关税在10%不变。通过制定高于黄金的金饰进口税，对价格敏感的消费者会被迫购买印度制造品。

尽管此举是印度限制黄金进口的努力之一，但这不太可能产生大作用，因饰品仅占印度黄金进口总量的一小部分。

4-7月间印度金饰进口量为1.3757亿美元，占黄金进口总量的一小部分，后者仅7月价值就达29亿美元。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。