印度政府上调金饰进口税 黄金进口税不变

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透新德里9月17日 - 印度周二将金饰进口关税从10%上调至15%，主要目的是在进一步保护国内珠宝产业，而非阻止从海外购买以缩窄经常账赤字。
印度维持黄金进口关税在10%不变。通过制定高于黄金的金饰进口税，对价格敏感的消费者会被迫购买印度制造品。
尽管此举是印度限制黄金进口的努力之一，但这不太可能产生大作用，因饰品仅占印度黄金进口总量的一小部分。
4-7月间印度金饰进口量为1.3757亿美元，占黄金进口总量的一小部分，后者仅7月价值就达29亿美元。(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)