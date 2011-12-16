印度假酒事件造成至少125人死亡

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透印度12月15日电（记者 Rupak De Chowdhuri）---印度东部西孟加拉邦发生的假酒中毒事件已造成至少125人死亡，并有更多有中毒症状的人前往医院就医。
此前，该邦一家医院发生大火，造成93人死亡。这两起事件也凸显出印度松懈的卫生和安全标准。
事件发生在距西孟加拉邦首府加尔各答(Kolkata)以南50公里处的Mograhat镇。该镇很多居民在饮用了从若干家非法店铺购买的假酒後出现不良反应。周四，每隔几分钟，就有救护车从该镇各村庄驶出。
印度CNN-IBN电视台称，受害者多数为穷苦劳工、人力车司机和小贩。报导称死亡人数已达131人。
半昏迷的病人被用担架抬入医院，并因病床不够只能在地上接受治疗。
医院一名官员称，病人的情况很危险。他在接受路透电话采访时表示："医院来的病人越来越多。很多人还等着治疗，但因病床不够，所以还需要些时间。"
饮用私酿烈酒而大量死亡的事件在印度较常见，因其相对更便宜。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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