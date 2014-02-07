华为被指入侵印度电信企业 印政府发起调查

路透新德里2月6日 - 印度一名高官称，继媒体报道称中国电信企业华为HWT.UL入侵印度国营电信公司Bharat Sanchar Nigam Ltd（BSNL）后，印度已对此事发起调查。

印度通信和信息技术部高官Killi Kruparani在给议员的书面回复中称：“关于华为涉嫌入侵BSNL一事，已引起重视。政府已组成一个跨部委的委员会调查此事。”

BSNL拒绝置评。印度通信和信息技术部发言人称未掌握关于相关指控的细节。

华为印度子公司发言人否认华为有任何入侵行为。

华为印度子公司发言人Suresh Vaidyanathan在声明中称：“华为印度子公司否认此类入侵指控，继续与客户和政府密切合作，解决在技术和商业运营中可能出现的任何网络安全问题。”

Vaidyanathan表示，华为完全遵守网络安全法律法规。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。