华为被指入侵印度电信企业 印政府发起调查

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透新德里2月6日 - 印度一名高官称，继媒体报道称中国电信企业华为HWT.UL入侵印度国营电信公司Bharat Sanchar Nigam Ltd（BSNL）后，印度已对此事发起调查。
印度通信和信息技术部高官Killi Kruparani在给议员的书面回复中称：“关于华为涉嫌入侵BSNL一事，已引起重视。政府已组成一个跨部委的委员会调查此事。”
BSNL拒绝置评。印度通信和信息技术部发言人称未掌握关于相关指控的细节。
华为印度子公司发言人否认华为有任何入侵行为。
华为印度子公司发言人Suresh Vaidyanathan在声明中称：“华为印度子公司否认此类入侵指控，继续与客户和政府密切合作，解决在技术和商业运营中可能出现的任何网络安全问题。”
Vaidyanathan表示，华为完全遵守网络安全法律法规。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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