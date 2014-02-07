华为被指入侵印度电信企业 印政府发起调查

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里2月6日 - 印度一名高官称，继媒体报导称中国电信企业华为 入侵印度国营电信公司Bharat Sanchar Nigam Ltd（BSNL）后，印度已对此事发起调查。
印度通信和信息技术部高官Killi Kruparani在给议员的书面回覆中称：“关于华为涉嫌入侵BSNL一事，已引起重视。政府已组成一个跨部委的委员会调查此事。”
BSNL拒绝置评。印度通信和信息技术部发言人称未掌握关于相关指控的细节。
华为印度子公司发言人否认华为有任何入侵行为。
华为印度子公司发言人Suresh Vaidyanathan在声明中称：“华为印度子公司否认此类入侵指控，继续与客户和政府密切合作，解决在技术和商业运营中可能出现的任何网络安全问题。”
Vaidyanathan表示，华为完全遵守网络安全法律法规。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT