印度发生假酒中毒事件 至少28人死亡

印度北方邦发生假酒中毒事件，已造成至少28人死亡。印度农村经常发生假酒中毒致人死亡事件。北方邦首席内政大臣Debashish Panda称，周二有15人死亡，令自周一以来的死亡人数增至28人，另有大约90人仍在医院接受医疗。路透