印度成为全球经济阴云中的“亮点”--拉加德

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透新德里3月16日 - 国币货币基金组织（IMF）总裁拉加德周一称，在阴云密布的全球经济版图上，印度经济是一块亮点，称印度近期出台的政策改革与商业信心改善必将刺激经济增长。
拉加德在新德里发言时表示，印度政府最近的预算“是一个方向正确的举措”，并特别赞扬印度加大了对基础设施的投入。
国际货币基金组织在上周发布的预测中称，预期印度4月1日开始的2015/16财年的经济增长率为7.5%，低于印度政府自身的预测。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。