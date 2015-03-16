印度成为全球经济阴云中的“亮点”--拉加德

路透新德里3月16日 - 国币货币基金组织（IMF）总裁拉加德周一称，在阴云密布的全球经济版图上，印度经济是一块亮点，称印度近期出台的政策改革与商业信心改善必将刺激经济增长。

拉加德在新德里发言时表示，印度政府最近的预算“是一个方向正确的举措”，并特别赞扬印度加大了对基础设施的投入。

国际货币基金组织在上周发布的预测中称，预期印度4月1日开始的2015/16财年的经济增长率为7.5%，低于印度政府自身的预测。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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