印度和印尼屯积美元 亚洲国家外储规模创纪录

资料图片：2013年3月，在新加坡拍摄的印尼及其他东南亚国家货币。 REUTERS/Edgar Su

路透孟买/雅加达1月10日 -随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始缩减刺激措施，亚洲国家的外汇储备规模达到创纪录高位，因为这些国家（特别是严重依赖外资流入的国家）屯积美元，以防投资者仓皇撤出。

汤森路透追踪日本以外亚洲13国的外汇储备在10-12月当季估计增长了3.2%，至纪录高点6万亿美元，从而使得2013年全年增幅接近12%。

该预估包括了当季中国外汇储备预期增长3.8%，至历史高位3.8万亿美元，中国2013年全年外汇储备或增长19.5%。中国将于未来几日公布该数字。

据本周数据显示，上季度外汇储备规模的增加，主要由印度和印尼所引领。这两个国家依赖外资协助缩窄其巨大的经常帐赤字。

这两国本周进一步行动增强其防御，其中印尼通过出售债券筹集40亿美元，印度则将与日本的货币互换协议规模从150亿美元，扩大至最多达500亿美元。

然分析师表示，这两个国家可能需要做更多努力，才能避免进行升息等令人痛苦的举措，去年当外资担心美联储将开始缩减刺激而争相外逃时，它们就曾采取这类举措。

对印尼来说尤其如此，因其经常帐赤字在2013年第二季触及相当于国内生产总值(GDP)4.4%的纪录高位。

“近来全球债券发行应该有助于提振市场信心，但印尼的主权债或国内债券仍需吸引更多的资金，才能弥补经常帐赤字，”SamuelSekuritas驻雅加达分析师Rangga Cipta表示。

＂有监于全球趋势及通胀风险，印尼央行上半年仍需升息。＂

尽管10-12月印尼的外汇储备增加了3.9%至994亿美元，增幅为2011年第一季以来最大，但2013年全年外汇储备还是减少了12%。7月时并触及逾两年半来最低。

印尼并和其他东南亚国家及日本签订货币互换合约，以寻求额外的屏障。

**保持警戒**

印度看来也很脆弱，不过在10-12月外汇储备激增7%至2,957.1亿美元，增幅创下2008年1-3月以来最大后，外界对该国的信心已有所改善。

印度周五时表示，截至1月3日止当周，外汇储备降至2,931.1亿美元。

在美联储于12月表示将开始把每月购债规模降低100亿美元后，印度和印尼的决策者均誓言会再度保持警戒。

两国在去年汇率重贬后，均被迫采取强力举措，印尼央行自6月以来共计升息175个基点，不过周二时维持利率不变。

另一方面，印度央行则于6月调升短期利率。尽管印度卢比反弹回升，使其得以放松这些紧急举措，但仍须升息50个基点以因应通胀飙升的情况。

印度央行官员们表示，持续增加外汇储备将是当务之急，尤其是趁汇价有利时买进美元。

“如今在策略上有所转变。目前的策略是有机会就增加外汇储备，如此才能在有需要时，可以保护我们的货币，”一位不愿具名的印度决策官员表示。

马来西亚仍是另一个让分析师们感到担忧的国家。

外资在其市场上持有大量的部位，央行则向来不愿进行干预。同时该国去年外汇储备减少3.4%至1,349亿美元，接近是一年半来最低水准。

这与亚洲其他地区形成鲜明对比，韩国和台湾的外汇储备触及历史高位，而且其货币兑疲弱日圆将走升的前景也是一大隐忧。

韩国近几个月疑似进场干预以阻止韩元兑日圆过快升值，但分析师们表示，在美联储开始缩减购债后，美元已经升值，韩国当局的态度可能会有所改变。

“鉴于美国缩减刺激的速度及对美国经济产生何种影响的不确定性，很难预期韩元兑美元会继续升值，”WooriFutures驻首尔汇率分析师SonEun-jung表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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