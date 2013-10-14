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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 15:21 BJT

标题新闻：印度9月核心WPI料较上年同期上升2.1%，升幅高于7月的1.9%--分析师

注：趸售物价指数(WPI)

稍早出炉的数据显示，印度9月WPI同比增幅升至6.46%。

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