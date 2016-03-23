印度中产阶级受“挤压” 莫迪支持率面临考验

路透孟买/新德里3月23日 （记者 Suvashree Choudhury/Manoj Kumar） - 过去两年印度的教育与医疗费用急剧上涨，新兴中产阶级遭遇严重冲击，这将损及他们对印度总理莫迪在地方选举前的支持率。

公共服务价格上涨也可能让印度央行的降息计划复杂化。数十年来政府对学校和医院的投资较少，这意味着在一段时间内教育和医疗费用仍将居高不下。

“我儿子的教育开支以及全家人的医疗费用已经大幅增加，”47岁的IT专业人士Sambuddha Banerjee说道。Banerjee在加尔各答地方政府工作。

“政府还削减了燃料补贴，还想对我们的养老储蓄进行征税。这是无法接受的。”

Banerjee正在重新考虑，是否要在2019年的选举中投票给莫迪所在的印度人民党（BJP）。

这种观点并不普遍，但已经引起印度政府的关切。印度现政府2014年就职，当初承诺推行经济改革和亲商政策，以拉拢居住在大城镇的印度民众。

几次农业欠收导致莫迪在农业部门的支持率已经下滑，所以安抚占印度13亿人口约四分之一的中产阶级，对他而言显得日益重要。

“商品和服务在中产家庭消费中占比较高，其价格的上涨是一个无法忽视的问题，”印度财政部一位高级官员表示。

“这是供给侧问题，短期无法解决，”他说道。

为了缓解中产阶级面临的一些压力，印度政府计划今年为近1,000万政府雇员加薪24%。

印度国家统计局有关居民消费价格指数（CPI）的时间序列数据显示，自莫迪2014年5月执政以来，教育成本上涨13%，住房成本上涨10%，医疗和电力成本分别上涨14%和8%。

数据显示，这对中产阶级造成了更大的压力：教育成本占城市家庭每月支出的7%，占农村家庭每月支出的3.5%。

与此同时，自莫迪执政以来，食品与饮料价格下降10.5%，但中产阶级喜欢的牛奶和蛋类等产品的价格实际上也已经上涨。

印度政府通过税收拿走国际油价下降带来的一些意外好处，这引发摩托车与汽车车主的不满。由于收不抵制，印度民众正在减少可自由支配开支。

本月早些时候，在工薪阶层表示强烈反对之后，印度政府同意取消对提取养老金实施征税的计划。这凸显了印度政府对中产阶级遭遇“挤压”的敏感。

尽管印度下次全国大选仍有三年时间，但印度人民党将提前面临考验，2016年晚些时候孟加拉邦和阿萨姆邦将举行地方选举，明年关键的北方邦也将举行选举。（完）