分析：通胀令印度政策选项捉襟见肘

12月8日在印度加尔各答一家市场拍到的图片。 REUTERS/Rupak De Chowdhuri

* 和上次危机相较,当前政府财政阻力较大

* 高通胀令央行政策前景微妙

* 经济放缓期或久拖,无法迅速反弹

记者 Rajesh Kumar Singh 编译 张若琪

路透新德里12月13日电---如果印度的决策者希望,放缓的经济大致能如2008年般自全球金融危机反弹,恐怕是痴人说梦.

其原因在於,上回全球经济低迷时政府所动用的部分工具在这回可能无法行使.

当前印度政府财政压力庞大且通胀偏高,使其无多少余裕动用三年前得以支撑消费者需求和保护经济的激烈财政与货币刺激措施.

"印度已无任何提供刺激的财政空间了."伦敦Capital Economics经济分析师Andrew Kenningham称."该国政府需预作准备,应付较2008年金融危机後更长的经济放缓期."

经济问题正日益严重.在政府周一公布了10月工业生产较上年同期惊跌5.1%,且为逾两年来首次下降後,印度卢比周二触及纪录新低.

印度的经济成长率仍令许多国家艳羡,但和2008年全球危机期间不同的是,其成长步伐正大幅放缓,很难想像政府财政政策当如何提振增长.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

参阅印度国内生产总值(GDP)相关图表,请点击

(link.reuters.com/wys35s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

**经济增长承压**

在全球金融危机前,印度经济接近实现10%的年增长率.在金融海啸来袭之际,成长率降至6.8%,之後在全球摆脱危机後反弹至8%和8.5%.

然而目前印度成长率再度承压.政府上周五下调本财年经济成长率预估至约7.5%,远低於原先预估的9%.

印度7-9月季度经济成长率降至7%下方,而随着各种阻力增加,外界目前广泛预期短中期内成长率将持续停留在7%之下.

2008年全球危机时,印度祭出360亿美元的庞大财政刺激,以新支出计划和减税来缓和危机的冲击.

这些刺激政策使其2008/09年度财政赤字升高3.5个百分点,至相当於GDP的6%.但由於多年的强劲经济成长支撑税收并助益降低债务,当时印度仍可承受那样的赤字压力.

然而当前数据就不是那麽乐观.

目前联邦政府的税收与GDP之比不到10%,低於2007/08年度高峰时的11.9%.公共债务相当於GDP的70%,则高於2007/08年度的68.7%.

"纵然不拿出任何财政刺激措施,但由於补贴较高加上岁入减少,这回的财赤更高.只要再采取任何刺激举措,都会使财政体质承受过大压力."渣打银行驻孟买分析师Anubhuti Sahay指出.

今年预计是无法实现财赤4.6%的目标,最後财赤相当於GDP的比率可能达到5.5%左右.

印度政府在2008年危机後未能撤除所有的刺激措施,使其目前的负担更为沉重.全球大宗商品价格降幅不如2008年,因此印度得拨出更多资金支应燃料和肥料补贴的相关支出.

而在印度这种只要讲到修改补贴政策就会引发政治风暴的国家,政府好像除了增加补贴支出外没有太多选择.

**备选方案**

而由於市场上资金不足,印度政府不得不延後印度国家银行(SBI)(SBI.NS)预计筹资2,000亿印度卢比的供股案.

如果经济放缓态势更趋严峻且持续下去,那麽即便是可能使财赤扩大,印度或需提出新支出计划以支撑需求.政府可能要求央行直接为赤字提供资金--但那是得付出代价的.

"那将是灾难一场,因为只会激起通胀."ICICI Securities PD驻孟买分析师A Prasanna称.

财政压力使央行得承担恢复经济成长的主要重担.目前为止央行仍不愿降息,因其仍需对抗居高不下的通胀.

在2008/09年度,印度央行於九个月内挹注银行体系大量流动性并降息425个基点.

而自2010年3月,央行已调高主要贷款利率总计375个基点,以减轻物价压力;如果经济放缓情况持续,央行有足够的降息空间.

"但我认为印度央行在4-6月季度前不会降息."瑞士信贷驻新加坡分析师Robert Prior-Wandesforde表示."它们将等通胀放缓到7%下再行动."(完)

--译文审校 高琦

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。