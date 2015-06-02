印度经济增速超中国？ 基础设施建设或成推动力

周五公布的数据显示，3月止当季印度GDP增长7.5%，超过中国同期增速。但很多经济学家怀疑印度政府新的统计方法夸大了印度经济表现。而印度总理莫迪领导的政府开始斥重资于公路和铁路建设，分析人士称这可能消除外界对印度经济增长是否真超越中国的疑虑。莫迪政府将2015/16财年公路和桥梁预算增加约一倍，将铁路预算提高三分之一，期望印度经济加速增长。路透