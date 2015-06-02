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国际财经 | 2015年 6月 2日 星期二 14:40 BJT

印度央行降息25个基点 为今年以来第三次降息

路透孟买6月2日 - 印度央行周二将政策利率调降25个基点，为今年第三次放松政策，此举符合外界预期，说明决策者在努力让正在改善中的印度经济站稳脚跟。

印度央行将指标附买回利率INREPO=ECI调降至7.25%。路透访问的48名分析师中，35名预计降息25个基点。

上周五，印度公布数据显示1-3月国内生产总值(GDP)增长7.5%，增速超越中国，但许多经济分析师怀疑新的计算方法高估了经济增幅。(完)

(编译 白云/王兴亚；审校 王丽鑫/张若琪)

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