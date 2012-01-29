印度仍是外商投资热点地区--安永

路透孟买1月29日电---国际会计和咨询企业安永（E&Y）发布报告称，未来数年印度的外商直接投资（FDI）将会猛增，投资者为了寻找增长机会，会对该国透明度缺乏、基础设施匮乏及政策瘫痪持包容态度。

报告指出，2011年印度的海外投资出现了三年来的首次增长，主要得益於全球投资者对印度工资增长、中产阶级增多及众多廉价劳动力表示信任。

安永市场部门主管巴萨拉（Farokh T. Balsara）在周日发布的报告中写道：“印度吸引投资者的基本面因素依然保持不变。”

“不过，我们的受访者仍将基础设施匮乏和治理及透明度缺乏视为投资的主要障碍。”

报告援引《金融时报》旗下FDI Intelligence的数据称，2011年前11个月，印度外商直接投资同比增长13%至508.1亿美元，投资项目总数增长25%至864个。

鉴於美国经济增长放缓，加上欧洲的债务问题，安永调查的大多数企业对在印度投资的长期前景抱有信心。

报告称，受访的382家跨国企业中，有近70%表示他们计划增加或保持在印度的业务。安永的这份报告是为在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛准备的。

内需旺盛、成本竞争力和低廉且日益增多的劳动力，被视为印度的主要优势。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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