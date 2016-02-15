“印度制造”周开幕 料有众多企业参加

路透孟买2月14日（记者 Promit Mukherjee/Rafael Nam） - “印度制造”周于周末拉开大幕，旨在吸引外国直接投资，活动现场人潮涌动，狮子吉祥物随处可见。

“印度制造”倡议由印度总理莫迪发起，是“印度迄今以来创建的最大品牌”。

这次活动为期一周，为推出以来最醒目的一次活动。活动开局遇到不顺，周日一文化活动舞台发生火灾，所幸无人受伤。

周六的盛大开幕式由莫迪主持，瑞典首相和芬兰总理出席了开幕式，这为“印度制造”周奠定了一个良好的开头。

周日，活动现场的10个展馆人头攒动。活动组织方称，预计大约有2,500家外国企业和8,000家印度企业参与此次活动。

“印度制造是一项伟大的倡议，营造了许多正面情绪。”手机企业OnePlus印度总经理Vikas Agarwal对路透称。

根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD），在“印度制造”的帮助下，去年流入印度的外国直接投资增长近一倍至590亿美元，为全球第七高。（完）