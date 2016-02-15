“印度制造”周开幕 料有众多企业参加

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透孟买2月14日（记者 Promit Mukherjee/Rafael Nam） - “印度制造”周于周末拉开大幕，旨在吸引外国直接投资，活动现场人潮涌动，狮子吉祥物随处可见。
“印度制造”倡议由印度总理莫迪发起，是“印度迄今以来创建的最大品牌”。
这次活动为期一周，为推出以来最醒目的一次活动。活动开局遇到不顺，周日一文化活动舞台发生火灾，所幸无人受伤。
周六的盛大开幕式由莫迪主持，瑞典首相和芬兰总理出席了开幕式，这为“印度制造”周奠定了一个良好的开头。
周日，活动现场的10个展馆人头攒动。活动组织方称，预计大约有2,500家外国企业和8,000家印度企业参与此次活动。
“印度制造是一项伟大的倡议，营造了许多正面情绪。”手机企业OnePlus印度总经理Vikas Agarwal对路透称。
根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD），在“印度制造”的帮助下，去年流入印度的外国直接投资增长近一倍至590亿美元，为全球第七高。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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