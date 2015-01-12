莫迪称印度经济即将出现“大飞跃”

路透印度甘地讷格尔1月11日 - 印度总理莫迪周日在“活力古吉拉特邦”商业峰会上发表演讲，承诺推行具有可预见性的政策，确保税制稳定，以缓解外国投资者对印度的担忧。

美国国务卿克里、联合国秘书长潘基文、世行行长金墉等汇聚莫迪家乡甘地讷格尔，出席“活力古吉拉特邦”商业峰会。

美国总统奥巴马本月晚些时候将访问印度。

莫迪执政已有八个月，但却未能带领印度经济摆脱长期增长迟滞状况，这令人质疑其改革承诺究竟有多少实质表现。

“我们正在努力尽快完成经济改革，”莫迪在演讲中称。

“我们也渴望看到我们的政策具有可预见性。我们知道税制应当保持稳定，”莫迪用英文发表演讲称。

克里在讲话时对莫迪的招待表示称赞，没有提出直接的批评，但暗示印度需要减少官僚作风。

莫迪在演讲中称，他希望改革成果能够帮助数以亿计的印度民众摆脱贫困，当中包括让上亿民众有了银行账户、发起“印度制造”运动以促进制造业发展、计划扩大铁路、公路、能源及数字网络等。

“我们正计划实现大飞跃，”64岁的莫迪说。

“活力古吉拉特邦”商业峰会每两年举办一次，已经达成数以十亿美元计的投资承诺，但是其中仅有一小部分宣布的协议最终取得成果。（完）