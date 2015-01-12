莫迪称印度经济即将出现“大飞跃”

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透印度甘地讷格尔1月11日 - 印度总理莫迪周日在“活力古吉拉特邦”商业峰会上发表演讲，承诺推行具有可预见性的政策，确保税制稳定，以缓解外国投资者对印度的担忧。
美国国务卿克里、联合国秘书长潘基文、世行行长金墉等汇聚莫迪家乡甘地讷格尔，出席“活力古吉拉特邦”商业峰会。
美国总统奥巴马本月晚些时候将访问印度。
莫迪执政已有八个月，但却未能带领印度经济摆脱长期增长迟滞状况，这令人质疑其改革承诺究竟有多少实质表现。
“我们正在努力尽快完成经济改革，”莫迪在演讲中称。
“我们也渴望看到我们的政策具有可预见性。我们知道税制应当保持稳定，”莫迪用英文发表演讲称。
克里在讲话时对莫迪的招待表示称赞，没有提出直接的批评，但暗示印度需要减少官僚作风。
莫迪在演讲中称，他希望改革成果能够帮助数以亿计的印度民众摆脱贫困，当中包括让上亿民众有了银行账户、发起“印度制造”运动以促进制造业发展、计划扩大铁路、公路、能源及数字网络等。
“我们正计划实现大飞跃，”64岁的莫迪说。
“活力古吉拉特邦”商业峰会每两年举办一次，已经达成数以十亿美元计的投资承诺，但是其中仅有一小部分宣布的协议最终取得成果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。