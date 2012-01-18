印度需准备应对伊朗石油供应的所有可能情况--官员

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透新德里1月18日电---印度石油部长S. Jaipal Reddy周三表示，印度需要为伊朗石油供应可能出现的所有情况做好准备。目前一个印度代表团正在访问德黑兰，而伊朗面临美国新一轮制裁。
"我们仍旧乐观。伊朗也仍旧乐观。不过我们需要为可能出现的所有情况做好准备，"Reddy对记者称。
美国去年12月31日通过的新制裁措施对所有与伊朗央行进行业务往来的金融机构进行处罚，可能导致印度更加难以对伊朗石油进口进行支付。印度从伊朗进口的石油约占该国需求的12%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。