新德里爆炸事件考验印度和伊朗双边贸易

韩国称将采取行动回应中国歧视其企业的行为（更新版）
路透首尔3月5日 - 韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强，并称他对最近中方的行动“深感关切”。
路透新德里2月14日电（记者 Mayank Bhardwaj）---全印度大米出口商协会总裁Vijay Setia周二称，新德里爆炸事件牵扯伊朗，导致出口商对与伊朗进行新的业务态度谨慎，可能影响印度无视西方制裁继续与伊朗进行贸易的决心。
目前为止，印度并未支持美国和欧盟对伊朗实行的经济制裁，而是通过复杂的贸易协议和易货贸易等方法进行石油贸易的支付。
但是，Setia表示，周一新德里发生针对以色列外交官妻子的袭击，这将影响印度与伊朗的贸易，导致伊朗无法支付约1.5亿美元大米进口款问题的解决更为复杂。
“爆炸和其政治後果显然影响了气氛。伊朗无法进行支付导致一些出口商已经亏钱，他们在与伊朗买家继续进行贸易时将格外谨慎，”Setia说道。
“毕竟谁也不愿意亏钱，或者因此停止与伊朗做生意。因情势日益紧张，印度出口信贷保险公司将全部停止向印度出口商提供（信贷）保险。”
“一些出口商试图向印度出口信贷保险公司支付更高的保费，但是周一的爆炸事件导致大家都很多疑，”一家新德里大型出口商的老板称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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