印度将继续采购伊朗石油 不受美国制裁影响--部长

路透新德里1月12日电（记者 Abhijit Neogy/Nidhi Verma）---印度内阁一名资深部长周四称，印度将继续与伊朗进行商务往来；没有必要寻求美国的豁免，以避免受到对伊朗新一轮制裁的损害。

"我们为何要寻求美国的豁免？我们此前就与伊朗有商务往来，今後还将继续。"该部长熟知内情，但不愿透露姓名。

该部长称，政府官员将於下周访问伊朗，美国采取金融手段封锁伊朗石油贸易的情况下，寻求解决原油采购的支付方式。

周三行业消息人士曾对路透表示，印度可能不会寻求美国豁免，因印度政府似乎认为120天的豁免期不是长久之计。

日本和韩国等其他伊朗石油的主要买家确有意获得美国的豁免。

另外一名印度高官周四表示，还未最终决定是否寻求豁免，这取决於下周伊朗之行的结果，以及印度能否找到足够的替代供应。

印度政府官方表示没有要求炼厂减少从伊朗进口石油，但是各家公司已经开始寻找替代供应，因担忧现有的伊朗石油支付途径可能受到制裁压力的影响。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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