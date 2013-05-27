国际油市：伊朗向印度炼厂提供保险，以提高原油销量--消息人士

香港个股：华润水泥拟发行总额高至50亿元人民币熊猫债，期限不超过10年
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
路透新德里5月27日 - 行业人士周一表示，伊朗因遭西方国家严苛制裁导致收入下降，因此该国向印度炼油商提供保险，以增加原油销量。
制裁措施已令印度炼油商被迫减少进口，因印度保险商称不再为加工伊朗原油的炼油商提供保险。印度是伊朗第二大石油买家。
“他们(伊朗)表示，能够为我们的炼厂提供保险，”一名消息人士透露，此前印度石油部长Veerappa Moily与伊朗石油部长Rostam Qasemi进行了会晤。
“我们的会晤颇有成效...是关于能源行业，”Qasemi向记者简略表示。
Qasemi从周日起对印度进行为期三天的访问，希望能够说服印度增加从伊朗进口石油的规模，并增加对伊朗油气行业的投资。
行业数据显示，3月31日止当周，印度从伊朗进口的原油减少26.5%，4月购买量也减少了56.5%。
消息人士表示，Qasemi向印度企业提供了一份共同开发伊朗法尔西区块(Farsi block)中法扎德B号气田的合同，并要印度增加对伊朗的出口，以解决贸易失衡问题。
另一名消息人士称，伊朗还表示愿意途经阿曼向印度运送液化天然气。但伊朗并不拥有对气体进行液化处理的技术，因此他们请求印度同意在阿曼进行天然气液化，来进一步增加对印度的供应。(完) (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
路透香港4月5日 - 中国水泥生产商--华润水泥周三宣布，拟在中国境内公开发行总额不超过50亿元人民币的公司债券，可一次或分多次发行，期限不超过10年。
* 台币兑美元连四日收跌，随韩元走贬 * 长假后外资大买台股令股市强升，但今日外商动向不明 * 明日台币兑美元区间料在30.200-30.400 路透台北4月5日 - 台币兑美元周三收贬，连续第四日收低。汇银人士指出，韩元走 跌，拖累台币长假首日的走势，外商银买卖汇皆有；而出口商也趁美元强势抛汇，限缩了台币贬幅。 汇银人士指出，今日台股强升逾1%，但台币并未跟进走升，反而是小幅跟进韩元走贬，外商银在台湾买卖 汇皆有。由于周一至周二台湾金融市场期休市，先前无本金交割远汇市场(NDF)中台币一度走弱至30.500附近 ，但要再贬也是后继无力。 〞(美元)到30.500以后也上不去，有卖压。〞一位小型商银交易人士表示。他们也认为，台币第一季大升 逾6%，目前看来第二季的升幅恐怕不会像首季那么强，尤其是4月中旬有美国财政部的汇率操纵报告，各方特 别观望此事的结果。 中国国家主席习近平将于4月6日至7日在美国总统特朗普举行会晤。 也有交易员认为，中国和美国的政治角力仍待观察，先要等美中两国领
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)引述急救单位发言人Mojtaba Khaledi谈话指出，担心村庄及小城镇伤亡数字可能偏高。他称，红新月会(Red Crescent)及其他急难救助单位已经前往当地。