八名印度船员在伊朗货船上的生活

路透印度金奈1月30日（记者 Anupama Chandrasekaran） - 去年登上伊朗货船MV Amina的八名经验丰富的印度籍船员并不知道他们陷入了西方国家与伊朗的经济战前线。

不足数月，他们就陷入了防止该船逃往公海以逃避斯里兰卡港口拘捕的斗争。在他们拒绝执行船长起锚的命令后，他们的勇气变成了恐惧。

“船长嘲弄我们说，如果你掉到水里，我会打报告说你试图自杀，”42岁的Jesuraj对路透表示。他和其他船员最终踏上回家的路。他是该船的领班。

“我们准备好了一艘救生艇，如果有需要就准备逃跑。我们穿着救生衣睡觉，期望如果该船真的驶往伊朗，我们将跳水并试图吸引某个渔船的注意。”

当局介入后，这些印度籍船员离开了该船，拿回了被没收的护照，并在斯里兰卡上岸。

随后，在该船再次试图逃跑时，斯里兰卡海军向该船开火。数日以后，伊朗籍船长利用波涛汹涌的大海逃跑，上周将该船带回了伊朗阿巴斯港。

“我们晚上睡不着觉。我们总是感到恐惧和猜疑。我们极度渴望离开该船，”25岁的舵手Harpreet Singh Sahota在印度孟买接受采访时表示。

该船是四艘因贷款违约而被命令由德国DVB Bank(DVBG.F)接管的船只之一，这四艘都是干散货船，主要用于伊朗粮食谷物进口。

其中两艘在伊朗停泊，另外一艘停泊在中国秦皇岛。近期内这些船只如果驶入公海，就可能存在被扣留的风险。

路透在新加坡看到的法院文件显示，2011年10月，伊朗最大的船公司--伊朗伊斯兰共和国航运公司停止每月为这四艘巴拿马型干散货船偿还贷款，现在该公司欠DVB Bank超过5,000万美元。

受西方对伊朗制裁的影响，伊朗伊斯兰共和国航运公司和其他伊朗船公司的营收下降。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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