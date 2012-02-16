印度官员称该国与伊朗贸易不太可能受爆炸事件影响

路透伊斯兰堡2月15日电(记者 Serena Chaudhry)---印度贸易部长夏尔玛(Anand Sharma)周三表示，印度与伊朗的贸易不太可能受到近期新德里发生的针对以色列目标炸弹袭击的影响。

夏尔玛率领数十年来首个部长级贸易代表团访问巴基斯坦，并表示，调查还在继续。

他对路透表示：“我认为贸易和这些事没关系。调查还在进行，那些袭击事件的幕後主谋会被绳之以法。”

以色列指责该国在印度和格鲁吉亚大使馆工作人员周一遇袭是伊朗和黎巴嫩真主党所为。伊朗否认卷入此事，印度则对以色列的指控保持缄默。

但全印度大米出口商协会(All India Rice Exporters' Association)总裁Vijay Setia表示，他担心爆炸事件会影响该国与伊朗进行贸易的决心，因出口商对与伊朗进行新的业务态度谨慎。

Setia对路透表示：“爆炸和其政治後果显然影响了气氛。伊朗无法进行支付导致一些出口商已经亏钱，他们在与伊朗买家继续进行贸易时将格外谨慎。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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