路透新德里/新加坡1月28日 -印度对铁矿石球团矿出口征收5%关税，进一步推动该原材料优先满足国内炼钢企业。印度已经大幅减少向最大市场中国的出口量。

自2011年12月以来，印度已经对出口铁矿石粉矿和块矿征收30%的出口税。在过去两年，出口税以及主要产矿区卡纳塔克邦(Karnataka)和果阿邦(Goa)实施的采矿和出口限令，使印度铁矿石出口减少近85%或1亿吨。

由于之前铁矿石球团矿出口量几乎可以忽略不计，所以免于征收关税。

“然而，2013年4-11月，铁矿石球团矿出口剧增，令人担心国内铁矿石出现紧缺，”印度财政部周一在声明中称。

印度钢铁厂商上个月希望对铁矿石球团矿出口征税，以保障国内供应。

中国海关数据显示，印度去年对中国的铁矿石出口量下滑65%至1,170万吨。

“我认为对铁矿石出口征税不会对中国市场带来很大影响，”上海一名铁矿石交易员表示。

“中国买家对印度铁矿石球团矿的兴趣不是很高，因为价格总是很高，所以(印度铁矿石球团矿)大多流向日韩市场。”

印度通过颁布禁令和增税来抑制铁矿石开采和出口，其举措力度之大已迫使在该行业有投资的企业认栽撤出。

印度最大贸易商MMTC(MMTC.NS)耗资8,000万美元的铁矿石出口码头在2010年就已建成，但迄今从未使用；现在该公司希望再投入1,600万美元，将其改建为煤炭出口码头。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰; 审校 李春喜/石冠兰)

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