印度加速从以色列采购无人机的计划--消息人士

路透新德里9月22日（记者 Sanjeev Miglani） - 国防消息人士称，印度加快了从以色列采购可武装无人机的计划。

数周前，印度宿敌巴基斯坦据报首次使用国产无人机打击本土武装分子，引发了印巴就克什米尔问题的僵局可能出现新战线的猜测。

消息人士称，采购以色列“苍鹭”（Heron）无人机的计划是在三年前首次提出的，但印度军方今年1月致函政府，要求加速进程。

一位了解此事的空军官员称，印度政府9月批准了空军从以色列航空工业公司（IAI）采购十架“苍鹭”无人机的计划。该无人机可装备武器以打击地面目标。

该消息人士还称，预计相关协议很快会签署。印度国防部拒绝置评。

采购“苍鹭”无人机计划的交易金额预计达4亿美元。该计划可使印度拥有实施秘密跨境攻击的能力。（完）