印度加速从以色列采购无人机的计划--消息人士

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里9月22日（记者 Sanjeev Miglani） - 国防消息人士称，印度加快了从以色列采购可武装无人机的计划。
数周前，印度宿敌巴基斯坦据报首次使用国产无人机打击本土武装分子，引发了印巴就克什米尔问题的僵局可能出现新战线的猜测。
消息人士称，采购以色列“苍鹭”（Heron）无人机的计划是在三年前首次提出的，但印度军方今年1月致函政府，要求加速进程。
一位了解此事的空军官员称，印度政府9月批准了空军从以色列航空工业公司（IAI）采购十架“苍鹭”无人机的计划。该无人机可装备武器以打击地面目标。
该消息人士还称，预计相关协议很快会签署。印度国防部拒绝置评。
采购“苍鹭”无人机计划的交易金额预计达4亿美元。该计划可使印度拥有实施秘密跨境攻击的能力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。