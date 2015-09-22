印度加速从以色列采购无人机的计划--消息人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月22日（记者 Sanjeev Miglani） - 国防消息人士称，印度加快了从以色列采购可武装无人机的计划。
数周前，印度宿敌巴基斯坦据报首次使用国产无人机打击本土武装分子，引发了印巴就克什米尔问题的僵局可能出现新战线的猜测。
消息人士称，采购以色列“苍鹭”（Heron）无人机的计划是在三年前首次提出的，但印度军方今年1月致函政府，要求加速进程。
一位了解此事的空军官员称，印度政府9月批准了空军从以色列航空工业公司（IAI）采购十架“苍鹭”无人机的计划。该无人机可装备武器以打击地面目标。
该消息人士还称，预计相关协议很快会签署。印度国防部拒绝置评。
采购“苍鹭”无人机计划的交易金额预计达4亿美元。该计划可使印度拥有实施秘密跨境攻击的能力。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”