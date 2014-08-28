印度总理莫迪将访问日本 核能协定为重点

路透新德里8月28日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度总理莫迪访问日本期间，将争取日本支持签署核能协定。

印度希望参照2008年该国与美国的核能协议，与日本签署类似协定。根据2008年协定，印度可以进口美国的核燃料和技术，同时不必放弃军事核项目。

而日本则希望印度明确承诺不进行核试验，并要求日方能对印度核设施进行更深入的检查，以确保乏燃料不会被用作制造核弹。

印度将其核武器视作对中国和巴基斯坦的威慑手段。印方一直寻求打消日方疑虑，过去一个月两国谈判进度加速。

印度前原子能委员会成员称：“（印度）做了巨大努力，试图打消日本方面的疑虑。至于在总理（莫迪）访日前，是否能彻底打消疑虑并准备好签署协定，目前还不清楚。”

他说：“目前而言，我认为机率过半。”因此事敏感，他要求匿名。

莫迪本周六启程，将对日本进行为期五天的访问。外界认为，他此次高调访日，是印度和日本两国旨在抗衡中国在亚洲的影响力。

预计莫迪和日本首相安倍晋三还将加强两国防务关系，加速日本向印度海军出售两栖飞机的谈判。

另一个焦点是基础设施，印度希望日本能支持印度的高速“子弹头”火车项目。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。