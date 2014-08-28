印度总理莫迪将访日 核能协定为重点

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sanjeev Miglani
路透新德里8月28日 - 印度总理莫迪访问日本期间，将争取日本支持签署核能协定。
印度希望参照2008年该国与美国的核能协议，与日本签署类似协定。根据2008年协定，印度可以进口美国的核燃料和技术，同时不必放弃军事核项目。
而日本则希望印度明确承诺不进行核试验，并要求日方能对印度核设施进行更深入的检查，以确保乏燃料不会被用作制造核弹。
印度将其核武器视作对中国和巴基斯坦的威慑手段。印方一直寻求打消日方疑虑，过去一个月两国谈判进度加速。
印度前原子能委员会成员称：“（印度）做了巨大努力，试图打消日本方面的疑虑。至于在总理（莫迪）访日前，是否能彻底打消疑虑并准备好签署协定，目前还不清楚。”
他说：“目前而言，我认为机率过半。”因此事敏感，他要求匿名。
莫迪本周六启程，将对日本进行为期五天的访问。外界认为，他此次高调访日，是印度和日本两国旨在抗衡中国在亚洲的影响力。
预计莫迪和日本首相安倍晋三还将加强两国防务关系，加速日本向印度海军出售两栖飞机的谈判。
另一个焦点是基础设施，印度希望日本能支持印度的高速“子弹头”火车项目。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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