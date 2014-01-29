印日达成军机采购合约 或助日本突破武器出口禁令

路透新德里1月28日(记者 Sanjeev Miglani) -印度将成为二战后第一个从日本进口军用飞机的国家。这将帮助日本首相安倍晋三结束日本武器出口的禁令。

印度官员周二称，两国就印度从新明和工业(ShinMaywaIndustries)(7224.T)进口水陆两用救援飞机达成广泛协议，合约额最高可能达到16.5亿美元。

不过双方还需要就部分细节达成共识，两国将在3月重启谈判，协商在印度联合生产该飞机及其他事宜。

该官员表示，印度政府可能至少购买15架该机型，每架售价约为1.1亿美元。

该合约将为日本进一步抢占印度军火市场奠定基础，印度作为世界第一大武器进口市场，长期以来由俄罗斯占据主导地位，近来也开始从以色列和美国进口武器。

安倍内阁宣称要重新审视“武器出口三原则”，三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T)等国防合约商或会受益。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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