印度德里机场发生放射性泄漏 对乘客无威胁

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透新德里5月29日 - 印度政府和机场官员称，周五在德里英迪拉·甘地国际机场发现的放射性物质是医疗设备在运输中发生泄漏，事故已经得到控制，不会对乘客构成威胁。
泄漏的放射性物质为碘化钠131，地点在货运处理中心。碘化钠131是一种放射性溶液，被用于核医学。货物来自土耳其航空(THYAO.IS)的进港航班。
“该区域离客运航站楼很远，对乘客绝对没有任何威胁，”该机场运营商德里国际机场有限公司在声明中称。
“该区域已经被封锁，根据初步评估……该物质被认定放射性很低。”
碘化钠131被用于治疗甲状腺功能亢进和甲状腺癌。这种物质具有放射性，必须小心处理，以降低医务人员和病人不小心遭到辐射的机率。
紧急反应团队成员包括印度国家灾难反应部队和核监管机构的代表。
“这是一次局部性的放射性物质泄漏，”印度原子能管理委员会副主席R. Bhattacharya在电话中说道。
印度内政部部长Rajnath Singh在新闻发布会上称，核专家被立即派往事故现场。
“我们定时收到机场情况的进展，”他对记者们说道。“泄漏已经得到控制，但我们没有一丝侥幸心理，正在检查所有泄漏的可能性。”
土耳其航空没有立即发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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