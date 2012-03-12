印度将取消棉花出口禁令

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透新德里3月11日电（记者 Manoj Kumar）---印度将取消实行仅一周的棉花出口禁令，将向已经供过於求的全球市场供应更多棉花，这可能令国际价格进一步走跌。
印度3月5日突然宣布棉花出口禁令，招致该国农业部长帕瓦尔(Sharad Pawar)和棉花进口大国中国的批评。
印度贸易部长夏尔玛(Anand Sharma)周日在一份声明中称，政府官员在考虑了农民、行业和贸易的厉害关系後，决定取消此禁令。
“政府将於明日正式公开发布这一指令，”他说道。
JRG财富管理公司高级分析师Chowda Reddy称，“由於印度供应增加，国际市场料会面临更大的下行压力。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。