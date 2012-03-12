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时事要闻 | 2012年 3月 12日 星期一 11:29 BJT

印度将取消棉花出口禁令

路透新德里3月11日电（记者 Manoj Kumar）---印度将取消实行仅一周的棉花出口禁令，将向已经供过於求的全球市场供应更多棉花，这可能令国际价格进一步走跌。

印度3月5日突然宣布棉花出口禁令，招致该国农业部长帕瓦尔(Sharad Pawar)和棉花进口大国中国的批评。

印度贸易部长夏尔玛(Anand Sharma)周日在一份声明中称，政府官员在考虑了农民、行业和贸易的厉害关系後，决定取消此禁令。

“政府将於明日正式公开发布这一指令，”他说道。

JRG财富管理公司高级分析师Chowda Reddy称，“由於印度供应增加，国际市场料会面临更大的下行压力。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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