印度制造业面临现金流困境 经济复苏尚需时日

路透印度巴罗达11月18日（记者 Clara Ferreira-Marques） - Pramod Patel帮助运营一个小型涂料厂，他很清楚拖累印度制造业增长的问题：缺乏现金。

他表示，客户通常会几个月、有时甚至是150天才付款，而标准付款时间为30天。这让他所在的Reliable Paints等企业资金紧张，而且还妨碍创造就业岗位。

“我们的业务很有潜力，但我们对客户付款没有信心，”Patel说道。他身边的工人正手动将涂料装入灰色的罐子。

尽管未掌握印度制造业的现金流综合数据，路透在古吉拉特邦工业腹地采访的制造企业称现金流动速度非常慢。

路透采访的所有企业都说客户推迟付款，有时会推迟近一年；这是复苏不均衡、以及银行处理1,000亿美元坏账导致印度信用枯竭的证据。

印度央行数据显示，截至9月中，与4月财政年度开始时相比，中型工业企业获得的贷款下降了10%，小企业同期获得的贷款下降超过3%。

在曾担任古吉拉特邦首席部长的总理莫迪领导下，印度政府试图让制造企业的日子更好过。莫迪希望提振占经济比重不足五分之一的制造业；而中国的制造业在整体经济中占到三分之一。

但现实情况却十分艰难。

就连印度工业龙头企业拉森特博洛(LART.NS)都宣布情况恶化；首席财务官R. Shankar Raman表示，款项需要在到期后100天左右才能完成支付，而标准是60-75天。

他指出，这近十多年来付款时间最长的时期。

印度非常需要制造业助推经济复苏和创造就业岗位。到2020年，印度将拥有9亿劳动年龄人口，约占世界劳动年龄人口的五分之一。

世界银行支持的研究显示，印度29个邦中，古吉拉特邦是最容易开展业务的邦。但在古吉拉特邦的工业腹地，制造商们称规模小、实力弱的企业可能面临绝境，除非实施改革、复苏很快出现。

税负过多仍困扰着Reliable Paints等小企业。有些企业称受到过时的工厂制度拖累，比如在禁止随地吐痰的地方，有些企业因缺少痰盂而被罚款。

希望还是存在的。Raman表示，如果政府承诺的支出兑现、银行实行更低的利率，他预计数字已经触底。

“目前复苏的构成方式并不广泛，”野村经济学家Sonal Varma说道。她预计政府支出甚至可以在6-12个月时间里改善小企业的现金流。

但古吉拉特邦的工厂经理们表示，在实施改革、整顿官僚作风以及真正的支出开始进行前，他们客户的处境仍将艰难。

“客户流动性是我们的大问题，”为建筑行业供货的一家欧洲企业总监表示。“当然我们还得对付官僚作风和腐败。”（完）