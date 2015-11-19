印度制造业面临现金流困境 经济复苏尚需时日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透印度巴罗达11月18日（记者 Clara Ferreira-Marques） - Pramod Patel帮助运营一个小型涂料厂，他很清楚拖累印度制造业增长的问题：缺乏现金。
他表示，客户通常会几个月、有时甚至是150天才付款，而标准付款时间为30天。这让他所在的Reliable Paints等企业资金紧张，而且还妨碍创造就业岗位。
“我们的业务很有潜力，但我们对客户付款没有信心，”Patel说道。他身边的工人正手动将涂料装入灰色的罐子。
尽管未掌握印度制造业的现金流综合数据，路透在古吉拉特邦工业腹地采访的制造企业称现金流动速度非常慢。
路透采访的所有企业都说客户推迟付款，有时会推迟近一年；这是复苏不均衡、以及银行处理1,000亿美元坏账导致印度信用枯竭的证据。
印度央行数据显示，截至9月中，与4月财政年度开始时相比，中型工业企业获得的贷款下降了10%，小企业同期获得的贷款下降超过3%。
在曾担任古吉拉特邦首席部长的总理莫迪领导下，印度政府试图让制造企业的日子更好过。莫迪希望提振占经济比重不足五分之一的制造业；而中国的制造业在整体经济中占到三分之一。
但现实情况却十分艰难。
就连印度工业龙头企业拉森特博洛 都宣布情况恶化；首席财务官R. Shankar Raman表示，款项需要在到期后100天左右才能完成支付，而标准是60-75天。
他指出，这近十多年来付款时间最长的时期。
印度非常需要制造业助推经济复苏和创造就业岗位。到2020年，印度将拥有9亿劳动年龄人口，约占世界劳动年龄人口的五分之一。
世界银行支持的研究显示，印度29个邦中，古吉拉特邦是最容易开展业务的邦。但在古吉拉特邦的工业腹地，制造商们称规模小、实力弱的企业可能面临绝境，除非实施改革、复苏很快出现。
税负过多仍困扰着Reliable Paints等小企业。有些企业称受到过时的工厂制度拖累，比如在禁止随地吐痰的地方，有些企业因缺少痰盂而被罚款。
希望还是存在的。Raman表示，如果政府承诺的支出兑现、银行实行更低的利率，他预计数字已经触底。
“目前复苏的构成方式并不广泛，”野村经济学家Sonal Varma说道。她预计政府支出甚至可以在6-12个月时间里改善小企业的现金流。
但古吉拉特邦的工厂经理们表示，在实施改革、整顿官僚作风以及真正的支出开始进行前，他们客户的处境仍将艰难。
“客户流动性是我们的大问题，”为建筑行业供货的一家欧洲企业总监表示。“当然我们还得对付官僚作风和腐败。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”