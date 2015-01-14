印度发生假酒中毒事件 至少28人死亡

印度北方邦发生假酒中毒事件，已造成至少28人死亡。印度农村经常发生假酒中毒致人死亡事件。

北方邦首席内政大臣Debashish Panda称，周二有15人死亡，令自周一以来的死亡人数增至28人，另有大约90人仍在医院接受医疗。

这起事件发生在北方邦首府勒克瑙25公里开外的Malihabad。受害人家属称，受害人周日晚饮用假酒后出现严重病情。

King George医学大学医生Kausar Usman称，由于多数人病情严重，死亡人数可能还会增加。

警方已经拘捕了两名涉嫌用甲醇造酒的男性。

印度经常发生喝假酒致死事件。2008年，印度泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦发生的假酒中毒事件造成180人死亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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