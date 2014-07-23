独家：印度Lupin及美国药企考虑竞购葛兰素史克成熟药物--消息

路透伦敦/孟买7月22日 - 五位知悉情况的消息人士称，印度制药公司鲁宾(Lupin)(LUPN.NS)、一些寻求节税交易的美国药企以及私募股权基金，正计划竞购葛兰素史克(GSK)(GSK.L)正在拍卖的一系列成熟药物。

葛兰素史克寻求剥离成熟药物资产以改善成长状况，希望转让在北美和西欧市场出售的非专利药物，这些药物每年的销售额大约为10亿英镑(17亿美元)。

消息人士称，假设出售价格为年销售额的两至三倍，这些资产的总价值将介于35亿至50亿美元。

根据数位要求匿名的消息人士，本月末之前有意者可能提交不具约束性的报价。葛兰素史克待出售的药物包括抗抑郁药物Paxil、偏头痛治疗药Imitrex、抗胃酸药Zantac以及止吐药剂Zofran。

葛兰素史克工作人员拒绝就此消息置评。这家英国最大药企周三将公布第二季业绩。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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