印度股市：NSE指数涨逾2%刷新纪录高位，首次突破心理关口7,000点

国际油市：2017年油价料不大可能升破每桶64美元左右--维多亚洲部

路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。