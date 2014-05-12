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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 16:37 BJT

印度股市：NSE指数涨逾2%刷新纪录高位，首次突破心理关口7,000点

路透孟买5月12日 - 印度股市NSE指数 周一最多上涨2.1%至7,000.25点，首次突破关键心理关口7,000点，并刷新纪录高位。

BSE指数 涨幅也扩大至2%，触及纪录高位。(完)
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