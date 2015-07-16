焦点：印度整治非法“影子”市场 以防步中国股灾后尘

2015年7月13日在孟买拍到的印度证券交易委员会标识。 REUTERS/Shailesh Andrade

路透孟买7月16日（记者 Himank Sharma/Rafael Nam） - 印度派出由监管人员组成的精兵强将团队和训练有素的警方人员作为排头兵，整治股票及商品交易中存在的“影子”市场，以加大力度打击威胁本国金融系统的非法交易。

所谓的“dabba”交易多年来一直都是监管机构的心头大患，政府整治肃清的努力则进一步加大了治理“影子市场”的力度。“影子市场”规避市场规定且逃税，规模达到数十亿美元。

虽然没有进行对比，但印度监管机构及券商承认，近几周中国股市剧烈震荡，也是对相关风险的明确警示。

“Dabba交易及其它任何非法交易行为都对市场构成风险，需要加以遏制，”印度券商及金融服务公司IIFL董事长Nirmal Jain称。“这对谁都不好。”

印度dabba市场规模究竟有多大，没有可靠的估计。但相关交易非常普遍，券商预计每日交易额合计至少有数亿美元，而正规股票交易的日平均交易额为1752.5亿卢比（27.6亿美元）。

在商品市场，“影子市场”交易规模预计是合法交易规模的数倍。印度大宗商品交易所MCX的一位高管在今年早些时候称，dabba市场规模可能正规衍生品市场规模的八到十倍。

印度证券交易委员会（SEBI）官员称，他们担心如果市场波动，可能会出现蔓延情况，特别是在dabba交易员同时借助场内及场外交易对冲风险的情况下。

尽管相关的证据不多，但券商称他们有时看到过dabba交易导致市场异常波动的情况。

SEBI官员称，他们已经设立一个由三人组成的小组，来负责修改其有关dabba交易的政策。

SEBI还称，鉴于大量相关交易发生在印度主要金融中心以外的地区，譬如像古吉拉特邦，他们还在与地方警方合作，并且设立了16个地方办公室。

dabba交易仿效的是一个世纪前在美国盛行的“投机交易所”（bucket shops），1990年代印度开放证券市场后，此类“影子市场”如雨后春笋般涌现，是规避高税收的方式之一。

此外，该交易还允许投资者规避SEBI的证券要求或交易所设置的保证金要求。

根据摩根士丹利，印度家庭仅持有共约4,000亿美元的证券，而他们的银行固定存款规模和黄金持有额则分别达到1.1万亿美元和1万亿美元。券商称，客户减少就意味着正规市场的参与者在流失。

“我的大多数客户正在转向dabba交易，”拉贾斯坦邦的一位经纪人Nishant Jain说。

“由于各种弊端，他们不愿进行正规交易。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。